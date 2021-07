Telles da obiettivo (di ritorno) per l’Inter ad avversario? Lo vuole Mourinho

Telles ha giocato all’Inter nella stagione 2015-2016, e in queste settimane si è parlato di un possibile ritorno (vedi articolo). Tuttavia, secondo Gianluca Di Marzio, lo ha richiesto Mourinho.

SECONDA OPZIONE – Alex Telles è un obiettivo della Roma, che cerca un rimpiazzo per Leonardo Spinazzola dopo il grave infortunio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, i giallorossi lo hanno richiesto in prestito al Manchester United. La scorsa settimana si è parlato di un possibile ritorno all’Inter, senza però ulteriori sviluppi. Ora però Telles, in caso di OK dei Red Devils al prestito, potrà sfidare i nerazzurri in Serie A da avversario.