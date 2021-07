Telles idea sempre viva per l’Inter: il giocatore apre al ritorno – Sky

Alex Telles è un’idea sempre viva per l’Inter. Il laterale brasiliano accetterebbe il ritorno in nerazzurro, anche se al momento non si tratta di una pista prioritaria per i nerazzurri che seguono altri obiettivi e puntano a confermare Dimarco.

Tra i tanti nomi accostati all’Inter c’è quello di Alex Telles. Il laterale brasiliano, già in nerazzurro nella stagione 2015-16, è attualmente fuori dai progetti del Manchester United che potrebbe quindi non opporre troppa resistenza a una sua cessione. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” il giocatore gradirebbe il ritorno all’Inter. Al momento però la pista Telles non è considerata prioritaria in quanto l’Inter è concentrata su altri obiettivi e sulla sinistra ha deciso di confermare Dimarco. Quella di Telles resta comunque un’idea viva e potrebbe essere un’occasione più avanti. Nel caso si decidesse di andare avanti sulla pista Telles servirebbe anche che il Manchester United aprisse alla cessione in prestito.