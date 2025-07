Telenovela finita, parla Stipic: «Calhanoglu resta all’Inter!»

L’agente di Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, ha messo la parola fine alla telenovela estiva legata al futuro del suo assistito: anche nella prossima stagione, Calha vestirà di nerazzurro.

LA NOTIZIA – Ora è certo, Hakan Calhanoglu sarà un calciatore dell’Inter anche nella prossima stagione. Il centrocampista nerazzurro, infatti, non vedrà proseguire le trattative con una delle squadre turche interessate al suo profilo. A confermarlo è il suo agente Gordon Stipic nel corso di un’intervista rilasciata a TR Sport: «Non ci sono stati colloqui con i club menzionati nel trasferimento di Hakan. Non abbiamo avuto colloqui con il Fenerbahçe. Le accuse sono infondate. Posso dire che non abbiamo incontrato nemmeno il Galatasaray. Hakan sarà all’Inter il prossimo anno».