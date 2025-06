Taremi via dall’Inter? Spunta una squadra turca! La situazione

Mehdi Taremi lontano dall’Inter? Come riportato dalla Turchia, l’attaccante iraniano è stato cerchiato in rosso da un club turco che vuole portarlo in riva allo stretto del Bosforo.

INTERESSE – Archiviata la delusione della Champions League e della stagione in generale, in casa Inter si inizia a pensare al prossimo mercato in uscita. Come riportato dalla Turchia e dal giornalista Ersan Serdal, su Mehdi Taremi c’è l’interesse di una squadra che milita nel massimo campionato turco. Dopo una stagione deludente, il nome di Taremi è finito – insieme a quello di Raspadori – nel mirino del Fenerbahce. La squadra turca ha dunque inserito l’attaccante iraniano come primo obiettivo per rinforzare il suo reparto offensivo.