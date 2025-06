Taremi, Besiktas e non solo: altre due alla porta dell’Inter – Sky

Mehdi Taremi in questa finestra di mercato potrebbe lasciare Milano. Per lui sono insistenti le sirene del Besiktas ma anche della Premier League. Ben due squadre inglesi, infatti, hanno iniziato ad interessarsi. E l’Inter sa già su chi fiondarsi in caso di addio.

TRE OPZIONI – Mehdi Taremi potrebbe lasciare nelle prossime settimane la società nerazzurra. Complice una stagione al di sotto delle aspettative, l’iraniano potrebbe essere ceduto per sbloccare altre trattative. Luca Marchetti, su Sky Sport, spiega nel dettaglio la situazione: «Taremi è in uscita dall’Inter perché è stato richiesto. Il Besiktas lo sta richiedendo, anche se è una situazione difficile e difficilmente si potrà concludere. Mentre invece dalla Premier League ci sono interessi dal giocatore da parte del Nottingham Forest e dal Fullham».

Plurime corteggiatrici per Taremi. E L’Inter pensa a come muoversi in caso di cessione

IL SOSTITUTO – Cosa accadrebbe in caso di partenza di Taremi? Il giornalista spiega anche le intenzioni dell’Inter. Secondo Marchetti: «Se dovesse partire Taremi, l’Inter non solo sarebbe pronta a prendere Bonny. Operazione, quest’ultima, che stiamo seguendo già da diverso tempo e per cui si sta aspettando la formalizzazione di un accordo che, di fatto, già c’è. L’Inter potrebbe tornare anche all’assalto di Hojlund, del Manchester United, che ha già giocato in Italia con la maglia dell’Atalanta».