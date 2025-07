Taremi verso l’addio all’Inter: presto a Milano, ma solo di passaggio

Taremi ha ormai deciso: il suo futuro non sarà all’Inter. L’attaccante iraniano, arrivato a parametro zero dal Porto è pronto a lasciare Milano dopo una stagione complicata. Secondo quanto riportato dai colleghi giornalisti iraniani, la sua destinazione preferita è la Premier League.

IN USCITA – Secondo quanto riportato da fonti vicine al giocatore, tra cui Tasnim News, squadre come Fulham, Leeds United, Nottingham Forest e West Ham hanno avviato i primi contatti esplorativi. Anche il Besiktas in Turchia starebbe monitorando la situazione, ma Mehdi Taremi preferirebbe restare in un campionato di alto livello europeo. La decisione di lasciare l’Inter sarebbe maturata soprattutto dopo l’addio di Simone Inzaghi, tecnico che aveva fortemente voluto il centravanti. Con il nuovo corso targato Cristian Chivu e il cambio di sistema di gioco verso il 3-4-2-1, il ruolo dell’iraniano si è fatto meno centrale. Attualmente Taremi si trova ancora in Iran, dove ha dovuto prolungare il soggiorno per questioni legate alla sicurezza dopo l’attacco israeliano. Questa situazione lo ha costretto a saltare il Mondiale per Club negli Stati Uniti. L’Inter gli ha concesso il permesso di rientrare con una settimana di ritardo rispetto al resto della squadra.

Taremi, rientro posticipato con l’OK da parte dell’Inter

MOMENTANEO – Secondo quanto riferito da Tasnim News, l’ex Porto farà ritorno in Italia entro sabato e si metterà a disposizione dello staff tecnico e medico nerazzurro. Il numero 99 dell’Inter appare comunque destinato a non rimanere a lungo ad Appiano Gentile. Marotta e Ausilio sperano che l’interesse dei club inglesi si trasformi presto in un’offerta concreta che permetta di incassare una cifra utile a finanziare le ultime operazioni in entrata. Il futuro di Taremi sembra ormai segnato: la Premier League lo attende, mentre a Milano si prepara un nuovo capitolo senza di lui.

Fonte: Tasnim News