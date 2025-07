Taremi in uscita, l’Inter valuta Nkunku e anche un sudamericano – TS

Taremi è in uscita dall’Inter. L’iraniano è atteso a Milano nei prossimi giorni dopo lo sblocco aereo in Iran, ma si cercherà una nuova sistemazione. Per sostituirlo, il club nerazzurro, scrive Tuttosport, sta andando alla ricerca di un profilo completamente diverso. Si valuta Nkunku e pure Enciso.

PROGRAMMARE – Chivu per la seconda volta in tre giorni si è recato, ieri, nella sede dell’Inter per parlare di futuro e mercato. Il prossimo 26 luglio, anche se alcuni rientreranno il 22 (vedi articolo), comincerà il ritiro dell’Inter in vista della prossima stagione. La situazione Hakan Calhanoglu si sta risolvendo con un nulla di fatto e ossia con la permanenza del giocatore turco a Milano. Qui starà appunto a Chivu ricucire lo strappo tra il numero 20 e Lautaro Martinez (vedi articolo). Ma il mercato nerazzurro non è finito qui. C’è ancora da fare qualcosina in attacco. Mehdi Taremi, che presto rientrerà in Italia, verrà ceduto e per sostituirlo si pensa ad un profilo completamente diverso.

L’Inter vuole sostituire Taremi con un profilo molto diverso: non solo Nkunku

DUE NOMI – All’Inter è stato proposto Nkunku del Chelsea, ma sia per ingaggio che per costo del cartellino, ad oggi sembra un’operazione molto complicata. Magari, a fine mercato i Blues abbasseranno un po’ il tiro. Sempre dall’Inghilterra, Tuttosport ricaccia fuori il nome di Enciso. Il paraguaiano, accostato all’Inter quasi un mese fa, è ovviamente più abbordabile del francese, complice anche il contratto in scadenza. Nell’ultima stagione ha giocato all’Ipswich ma è di proprietà del Brighton.

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia