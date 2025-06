Taremi cercato da tre club! L’Inter attende le prime offerte

Mehdi Taremi attira il mercato turco e non solo in questo momento. L’Inter attende offerte e i nuovi aggiornamenti arrivano da Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

DIFFICILE – L’Inter vivrà una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. Già Marko Arnautovic e Joaquin Correa hanno lasciato, adesso è in uscita anche Mehdi Taremi. Il primo acquisto sarà presto in arrivo, ossia Ange-Yoan Bonny. Qualora venga ceduto anche l’iraniano la dirigenza si muoverà poi per il quarto attaccante da dare a Cristian Chivu per la prossima stagione. La situazione di Taremi è molto delicata e nonostante la stagione clamorosamente negativa il giocatore ha attirato l’attenzione di diversi club.

INTERESSE – Taremi è stato cercato sia dal Besiktas che dal Fenerbahce secondo Sport Mediaset. Gianluca Di Marzio, su Sky Sport invece, ha aggiunto però che il club turco bianconero non è disposto ad acquistare a titolo definitivo il calciatore. Si muove solo per un prestito con l’Inter. Oltre a queste due squadre ce n’è una terza che ha fatto solo un sondaggio, vale a dire il Nottingham Forest dalla Premier League. Niente di più in questo momento per Matteo Moretto su X, però qualcosa può nascere e la dirigenza meneghina aspetta le offerte per programmare il suo futuro. Taremi rimane comunque in uscita.