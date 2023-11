Taremi si svincola e l’Inter apprezza: ma nel mezzo c’è l’Arabia! – TS

Taremi non rinnova col Porto e l’Inter, alla ricerca di un attaccante, apprezza. Resta, però, l’interesse per il calciatore in Arabia Saudita. Le ultime da TuttoSport.

SITUAZIONE – Le sirene arabe suonano anche per Mehdi Taremi, che l’Inter osserva da molto tempo e anche non da troppo lontano. È ormai chiaro che il gioiellino del Porto non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno. A farlo intendere è stato lo stesso presidente del club, Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, con le dichiarazioni rilasciate ieri sull’attaccante. L’essere svincolato permetterebbe al club nerazzurro di intervenire sul mercato per affondare il colpo in maniera più semplice, anche tenendo in considerazione la volontà dello stesso Taremi. Secondo TuttoSport, infatti, pur essendoci delle richieste per lui, l’Inter è convinta che il calciatore preferisca continuare a giocare nel calcio che conta e in un club che abbia la possibilità di disputare la Champions League. L’allarme che suona in Arabia, dunque, non dovrebbe spaventare i nerazzurri.

Fonte: TuttoSport – S.P.