Taremi, stretta dell’Inter vicina: le novità su firma e contratto – SI

Alfredo Pedullà, nel corso della puntata odierna di Sportitalia, ha parlato del mercato dell’Inter e dell’arrivo di Mehdi Taremi. Altri contatti positivi tra l’Inter e l’entourage dell’iraniano.

ARRIVO – Con un mercato di gennaio fermo, l’Inter pensa a rinforzarsi per la sessione estiva di calciomercato. Come raccolto da Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia, la dirigenza nerazzurra è vicina a stringere per Mehdi Taremi. Come spiegato dall’esperto di mercato, i nerazzurri hanno avuto un altro contatto con l’entourage dell’iraniano: dopo la Coppa d’Asia è prevista la firma, con l’iter dell’Inter che è stato rispettato. Nessun ingresso a gennaio, ma tutto rinviato a luglio. Per Taremi sarà un contratto triennale o due anni con l’opzione per il terzo. I nerazzurri sono fermi a gennaio così come era stato previsto dopo l’arrivo di Buchanan. L’unico lavoro in uscita della dirigenza è l’addio di Stefano Sensi sempre più vicino a firmare con il Leicester.