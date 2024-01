Taremi sceglie l’Inter. L’obiettivo della dirigenza per l’estate

Mehdi Taremi ha scelto l’Inter per il suo futuro. L’attaccante era già stato seguito in estate, ma alla fine non si è fatto più nulla. Ora la pista è concreta, Alfredo Pedullà scrive sul suo sito della situazione.

SCELTA – Mehdi Taremi ha scelto l’Inter. L’iraniano ha dato priorità ai nerazzurri in vista della prossima estate, quando sarà free agent in seguito alla fine del suo contratto con il Porto. Il club portoghese non si vuole liberare dell’attaccante a gennaio, lo perderà a parametro zero e aspetterà. La dirigenza meneghina gode dei contatti che ci sono già stati diversi mesi fa e che hanno dato un vantaggio proficuo ai fini della conclusione della trattativa. L’obiettivo è quello di bloccarlo ora ed essere sicuri del colpo.