Taremi sblocca l’uscita? Due piste e una condizione posta all’Inter! – SM

L’Inter e Mehdi Taremi sono d’accordo: la soluzione è una separazione. Ci sono già due piste calde che possono sbloccare l’uscita. L’iraniano, però, pone una condizione.

LE VOLONTÀ – La volontà da parte dell’Inter di separarsi da Mehdi Taremi, dopo una stagione trascorsa insieme, era già nell’aria da tempo. E con le voci di mercato che si rincorrono nelle ultime ore sul possibile approdo a Milano di Ademola Lookman, la strada verso l’addio dell’iraniano è sempre più vicina a percorrersi. Secondo quanto riporta SportMediaset, infatti, il club nerazzurro ha da tempo informato il calciatore ex Porto delle intenzioni future: nel nuovo progetto di Cristian Chivu non c’è posto per lui. Ma qual è la posizione di Taremi in ottica trasferimento?

Taremi-Inter, a che punto è l’addio?

LA CONDIZIONE – Sempre stando al giornale sportivo, Taremi non ha intenzione di ostacolare i piani dell’Inter e, quindi, accoglie di buon occhio l’addio. Ciononostante, l’attaccante italiano ha posto ai nerazzurri una condizione specifica: aprirà al trasferimento solo di fronte a offerte di club europei o, comunque, appartenenti a un campionato di livello medio-alto. Le due squadre che in queste ultime settimane si sono fatte avanti per lui sembrano, quindi, poter entrare nelle grazie dell’attaccante. Si tratta dei turchi del Besiktas e degli inglesi del Fulham, che secondo quanto appreso dalla nostra redazione sono già in contatto con l’Inter. La situazione sembra potersi presto sbloccare, ma intanto il giorno d’inizio del ritiro dei nerazzurri (26 luglio) si avvicina. Se entro quella data il calciatore non avrà trovato una nuova sistemazione si unirà comunque al gruppo di Chivu.