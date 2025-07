Taremi, ritorno al Porto? Segnali contrastanti e c’è un ostacolo complicato!

Di ieri la notizia dell’interessamento del Porto per un possibile ritorno di Mehdi Taremi, ormai fuori dal progetto dell’Inter. Le ultime indiscrezioni, però, allontanano la nuova pista di mercato.

NUOVA PISTA – Pur non avendolo dichiarato espressamente, tra i giocatori in uscita dall’Inter a cui ha fatto riferimento Piero Ausilio pochi giorni fa, c’è sicuramente Mehdi Taremi. L’attaccante, arrivato in nerazzurro solo una stagione fa, non ha pienamente convinto l’ambiente e sembra destinato a seguire le orme degli altri due colleghi di reparto Marko Arnautovic e Joaquin Correa. C’è più di una squadra interessata al calciatore iraniano, principalmente il Besiktas e il Fulham. A queste due piste nelle ultime ore, però, se n’è aggiunta una a sorpresa: il Porto, squadra nella quale Taremi ha giocato dal 2020 fino al momento in cui si è trasferito all’Inter.

Taremi, dal Portogallo si esclude il ritorno: due i motivi principali!

INFONDATO – La nuova pista che conduce a un ritorno a Porto è emersa da fonti iraniane. Le indiscrezioni di mercato, però, sono tante e contrastanti. Le voci che giungono dal Portogallo, infatti, non sembrano confermare la stessa idea. Sia Record che Correio allontano la possibilità che Taremi possa tornare nella rosa di Francesco Farioli. Secondo il primo giornale, infatti, l’attaccante non sarebbe a conoscenza di alcun contatto coi “Dragoes” e si esclude, quindi, che attualmente vi siano trattative in corso con l’Inter.

OSTACOLO – Stando alla seconda fonte portoghese, invece, è difficile pensare a un ritorno di Taremi al Porto per via di un ostacolo non trascurabile: lo stipendio multimilionario del giocatore. Sottratto a parametro zero un anno fa, infatti, adesso l’iraniano costerebbe 5,5 milioni di euro all’anno con l’aggiunta del prezzo del cartellino. Inoltre, attualmente il calciatore nerazzurro non rientra tra i piani della sua ex squadra.