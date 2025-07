ESCLUSIVA IN – Taremi atteso al raduno Inter. Porto? Ci hanno provato degli intermediari

Ultime su Taremi raccolte dalla redazione di Inter-News.it, che ha contatto il collega iraniano Hatam Shiralizadeh. Sul Porto ecco tutta la verità.

SARÀ ADDIO – Il futuro di Mehdi Taremi è ancora tutto da scrivere, ma tutto fa pensare ad un addio dell’attaccante iraniano dall’Inter. La prima stagione in nerazzurro dell’ex giocatore del Porto è stata abbastanza negativa, con appena tre gol messi a referto tra tutte le competizioni. A parte le due partite in semifinale di Champions League contro il Barcellona, l’iraniano non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio concreto all’Inter. E adesso la cessione dovrebbe essere la soluzione più plausibile. Peraltro, l’Inter è ormai alla dichiarata ricerca di un giocatore dalle caratteristiche totalmente diverse come Ademola Lookman. La redazione di Inter-News.it monitora costantemente il futuro del classe 1992 e tal proposito ha contattato il collega di Tasnim News, Hatam Shiralizadeh, molto vicino alle questioni legate a Taremi.

Il futuro di Taremi da scrivere: ad oggi Porto da scartare

PORTO DA SCARTARE – In merito al futuro di Taremi e all’eventuale ritorno di fiamma del Porto, il collega Hatam Shiralizadeh ci ha raccontato questo: «Secondo le informazioni che ho ricevuto dai miei amici in Portogallo, il Porto ha altre priorità e Taremi non rientra nei loro piani al momento. Negli ultimi giorni, degli intermediari hanno contattato l’entourage di Mehdi Taremi per discutere del suo potenziale interesse a tornare al Porto. Solo intermediari, non il club! Quindi dobbiamo aspettare ancora un po’ per sapere cosa vuole fare. Penso che lascerà il club con la situazione attuale, ma nel calcio tutto può succedere». Oltre al Porto, ci sono le solite Fulham, West Ham e Besiktas. L’Inter vorrebbe cedere il giocatore per circa dieci milioni. Sarà dura, i nerazzurri potrebbero accontentarsi anche di 6-7 milioni. Taremi è atteso a Milano per aggregarsi al raduno dell’Inter il 26 luglio.