Taremi può partire, ma una pista è da escludere! Certezza per l’Inter

Mehdi Taremi potrebbe lasciare l’Inter dopo una sola stagione a Milano. Il calciatore iraniano, che non chiude a una partenza, ha però opposto un rifiuto. Le ultime.

DESTINAZIONE RIFIUTATA – Mehdi Taremi non si separerà dall’Inter per approdare negli Emirati Arabi Uniti in questa finestra estiva di mercato. A riferirlo è il giornale emiratino Emarat Al Youm, secondo cui il calciatore nerazzurro non ha intenzione di approdare nel continente asiatico a partire dalla prossima stagione. Ciò riflette il piano dell’iraniano per il futuro immediato, il cui pilastro è rappresentato dalla volontà di continuare a militare in un Club europeo sulla base della convinzione di poter esserne ancora all’altezza. Da questo presupposto devono dunque partire tutte le riflessioni in merito.

Taremi e la possibile cessione, l’Inter registra una disponibilità!

OPZIONE – Come riportato da Inter–News, un’ipotesi concreta per il futuro di Taremi è data dal Fulham, squadra inglese che rappresenterebbe una meta gradita all’iraniano. A testimonianza della possibilità reale di un trasferimento del nerazzurro in Inghilterra, emerge la sussistenza di un dialogo già impostato dalle due società sul punto. L’eventualità di un addio di Taremi, dopo soltanto un anno trascorso a Milano, è dunque effettiva. Con la sensazione che i nerazzurri possano rinunciare a una parte della cifra richiesta per poter concludere l’affare.