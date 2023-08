Taremi prezzo alto, solite difficoltà Inter: Ausilio tira fuori mister X? – TS

L’Inter continua ad avere difficoltà oggettivamente poco accettabili in questo mercato, tanto che quasi tutti gli obiettivi stanno sfumando. Anche per Taremi ci sono delle situazioni complesse, con Ausilio che per Tuttosport potrebbe tirare fuori un nome a sorpresa.

LA RICERCA – Mancano sette giorni all’inizio della Serie A e l’Inter ha ancora da prendere l’attaccante. Dopo i tanti obiettivi falliti c’è il tentativo per Marko Arnautovic, che però il Bologna reputa incedibile. Mehdi Taremi è un altro nome, ma il Porto continua a chiedere trenta milioni e in Portogallo ritengono che l’Inter non offrirà questa cifra. Anche perché l’iraniano, va ricordato, è in scadenza di contratto fra meno di un anno. L’Arsenal valuta Folarin Balogun cinquanta milioni, altra cifra fuori portata. Motivo per cui, se non si raggiungesse uno fra Arnautovic, Balogun e Taremi (il quotidiano di Torino non cita Beto), Piero Ausilio può tirare fuori un “mister X” per l’attacco dell’Inter.

Fonte: Tuttosport