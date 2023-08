Taremi ancora nell’orbita Inter? Porto chiaro sull’utilizzo

Nonostante l’arrivo di Marko Arnautovic all’Inter, non bisogna ancora escludere nulla riguardo al mercato degli attaccanti. Specialmente in caso di partenza di Joaquin Correa. Uno dei nomi osservati resta quello di Mehdi Taremi, ieri alla prima stagionale con il Porto.

OSSERVATO SPECIALE – Allo stato attuale delle cose, difficilmente l’Inter proverà l’affondo per Mehdi Taremi. Ma le cose potrebbero cambiare prima della fine del mercato. Per due motivi principali. Il primo: un’eventuale cessione di Joaquin Correa. Il secondo: il fatto che l’attaccante iraniano sia in scadenza di contratto nel 2024. Il che potrebbe portare il Porto ad ammorbidirsi e abbassare le richieste per non rischiare di perderlo a zero. Taremi resta un nome importante per l’attacco dell’Inter, ma nonostante la sua situazione i lusitani non sembrano volerlo preservare: nella prima del campionato portoghese vinta ieri, infatti, l’iraniano è partito da titolare. Niente gol per lui e sostituzione, ma solo al 90esimo.