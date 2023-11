Taremi obiettivo per l’attacco, l’Inter ha un piano! Anche a gennaio

Taremi resta un obiettivo per l’attacco dell’Inter principalmente per la prossima sessione di mercato estiva. La dirigenza nerazzurra, così come sottolineato oggi da Nicolò Schira ospite di Inter-News.it durante Inter NOS, ha un piano ben preciso che non esclude anche l’acquisto anticipato a gennaio. Ecco ulteriori dettagli.

INGAGGIO A ZERO O A GENNAIO – Mehdi Taremi resta un obiettivo di mercato dell’Inter, ne parla l’esperto di mercato Nicolò Schira in diretta con la nostra redazione: «L’Inter ha le idee chiare su Taremi e lo vorrebbe prendere a 0 perché Alexis Sanchez va in scadenza e Taremi prenderebbe il posto del cileno. Gli hanno già offerto un triennale e stanno dialogando. Si può anticipare il colpo a gennaio se dovessero farsi avanti sirene arabe. Quanto chiederà il Porto a gennaio? Da capire intanto se supereranno i gironi di Champions League. Potrebbero chiedere 8-10 milioni. Lui in questo momento vuole solo andare in Premier League o in Serie A».