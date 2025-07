Taremi, novità da tre club? L’Inter prova a sistemare l’iraniano – CdS

Taremi presto potrà lasciare l’Iran dopo la riapertura dei voli internazionali. Il centravanti dell’Inter, al momento a Bushehr, lascerà comunque il club meneghino dopo appena una stagione. Come riferisce il Corriere dello Sport, ci sono tre squadre che hanno chiesto informazioni.

TRE SQUADRE INTERESSATE – Mehdi Taremi potrà finalmente ritornare in Europa e lasciare il suo Paese, dopo il blocco aereo dovuto all’escalation scoppiata tra l’Iran e Israele ad inizio giugno. L’Inter, proprio per questo blocco, non l’ha potuto avere a disposizione al Mondiale per Club. Il giocatore persiano, che nel frattempo si trova nel suo paese natale Bushehr, è in uscita dal club nerazzurro, che presto gli troverà una nuova sistemazione. Sono tre le squadre, sottolinea il Corriere dello Sport, che hanno messo nel mirino l’ex centravanti del Porto: Besiktas, Nottingham Forest e Fulham. L’Inter spera che dalle informazioni e dai sondaggi si passi il prima possibile a qualcosa di concreto.

Una volta sistemato Taremi l’Inter andrà su un altro attaccante

QUINTO ATTACCANTE – Una volta sistemato Taremi, l’Inter potrà andare a comprare una quinta punta da aggiungere a Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Yann-Ange Bonny e Francesco Pio Esposito. Non dovrà necessariamente essere un attaccante centrale. Ma comunque c’è da completare un reparto, che già così sembra però ben assortito.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.