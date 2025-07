Taremi, nonostante un ostacolo il Botafogo si sente ottimista!

Taremi corteggiato dal Botafogo in Brasile. L’attaccante iraniano, in uscita dall’Inter, potrebbe volare in Sudamerica. Ecco la situazione.

OTTIMISMO – Il Botafogo vorrebbe ricostruire una parte dell’attacco dell’Inter della scorsa stagione. Infatti, dopo aver preso a zero Joaquin Correa, il club brasiliano ha messo nel mirino pure Mehdi Taremi. L’iraniano è in uscita dall’Inter, che gli ha concesso ancora qualche giorno in più prima di rientrare a Milano e riprendere gli allenamenti con la Beneamata, che partiranno ufficialmente da domani ad Appiano Gentile. Il centravanti persiano lascerà il club, che sta lavorando per trovargli una sistemazione. Come riferisce ESPN, il Botafogo ci punta e, nonostante l’ingaggio pesante dell’iraniano, si sente ottimista.

Taremi e l’ipotesi Botafogo: ritroverebbe anche il Tucu Correa

BRUTTA STAGIONE – Taremi all’Inter ha vissuto una prima stagione molto negativa, chiusa con appena tre gol tra tutte le competizioni. Un solo di movimento, quello segnato in finale di Supercoppa italiana a Riad per il momentaneo 2-0 (partita poi persa contro il Milan 3-2). L’iraniano non rientra più nei piani dell’Inter, che sta cercando un giocatore dalle caratteristiche completamente differenti, come Ademola Lookman (vedi le ultime). Da capire adesso se il Botafogo farà sul serio per l’attaccante, da cui l’Inter vorrebbe ricavare tra i 6 e i 10 milioni di euro.