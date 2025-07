Taremi dice no al Brasile: priorità ancora l’Europa. Due club interessati in Premier League

Il futuro di Mehdi Taremi non sarà in Brasile. L’attaccante iraniano, arrivato all’Inter a parametro zero la scorsa stagione, è già al centro di possibili movimenti in uscita.

NO AL BRASILE – Nonostante l’interesse concreto del Botafogo, che ha effettuato un sondaggio con l’entourage del giocatore per portarlo in Sudamerica, Mehdi Taremi non è intenzionato ad accettare la proposta del club brasiliano. A riportarlo è SportMediaset, secondo cui il classe 1992 avrebbe chiaramente espresso la volontà di proseguire la sua carriera in Europa, considerata la sua priorità assoluta. L’iraniano non ha ancora esordito ufficialmente con la maglia nerazzurra, ma il cambio di guida tecnica, con Cristian Chivu pronto ad avviare un nuovo ciclo tattico basato sul 3-4-2-1 e non più sul 3-5-2, potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio per Taremi, ritenuto un profilo più adatto a un attacco a due. In questo contesto si inseriscono i primi contatti avviati dall’entourage del giocatore con due club di Premier League, entrambi interessati a valutarne il profilo come alternativa d’esperienza e affidabilità sotto porta.

Taremi in uscita, ma l’Inter resta in attesa della prima offerta ufficiale

NO OFFERTE – Al momento, però, nessuna offerta ufficiale è ancora arrivata sulla scrivania dell’Inter, che resta in attesa prima di prendere una decisione definitiva. Il club nerazzurro, reduce da un mercato dispendioso sul fronte entrate, valuta positivamente l’eventualità di cedere Taremi a titolo definitivo per generare una plusvalenza utile in ottica bilancio e per reinvestire su altri fronti. La situazione resta dunque in divenire: Taremi non ha fretta e vuole valutare tutte le opzioni che il mercato europeo potrà offrire.