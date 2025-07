Taremi sempre più lontano dall’Inter! Un agente scende in campo

Mehdi Taremi farà difficilmente parte della rosa dell’Inter nella prossima stagione. A facilitare la sua partenza, a cui l’iraniano non si oppone, ci sarà un agente di spicco del calcio italiano e internazionale.

LA NOTIZIA – Per l’addio di Mehdi Taremi all’Inter si attiva un procuratore sportivo d’eccezione, Federico Pastorello. Come riferito dal giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, infatti, colui che ha svolto il ruolo di intermediario nell’ambito della trattativa che ha portato Taremi all’Inter a parametro zero, sarà ora chiamato a facilitare il percorso inverso. Con i nerazzurri che hanno deciso in maniera chiara il proprio orientamento in merito al futuro dell’iraniano, l’attesa ora riguarda le mosse concrete che potrebbero provenire dalle squadre estere interessate al calciatore.

Taremi verso la cessione, l’Inter resta in attesa

LA CERTEZZA – In assenza di un quadro ben definito riguardo la partenza di Taremi in estate, l’Inter non può affondare il colpo per l’eventuale sostituto. La tipologia di calciatore che ha in mente la squadra nerazzurra è sicuramente diversa rispetto a quella incarnata dall’attaccante iraniano, ma ciò risponde a una precisa strategia della società meneghina. L’Inter, su precisa richiesta del tecnico Cristian Chivu, intende infatti arricchire il tasso tecnico della rosa attraverso un innesto dotato di quella fantasia e di quell’estro che sono spesso mancati nelle ultime stagioni. Così da dotare di maggiori soluzioni offensive la squadra nerazzurra in vista del raggiungimento dei prossimi obiettivi.