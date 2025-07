Taremi, l’Inter lavora alla cessione: c’è un club che lo sta sondando

Per Taremi l’incubo sta per finire: infatti dalla prossima settimana, l’iraniano potrà finalmente ritornare in Europa dopo il blocco aereo in Iran. Ma dovrebbe comunque lasciare l’Inter. Il club di Viale della Liberazione sta lavorando alla sua cessione.

SI LAVORA ALLA CESSIONE – Buone notizie, almeno sul fronte personale, per Mehdi Taremi. L’attaccante dell’Iran, bloccato nel suo Paese praticamente da un mese, tanto da non prendere nemmeno parte al Mondiale per Club FIFA, potrà presto ritornare in Europa (vedi articolo). L’Inter, a fine luglio, intorno al 26 inizierà il ritiro precampionato, ma il club sta lavorando comunque alla sua cessione. Da capire se la cessione arriverà prima dell’inizio del raduno o magari subito dopo. C’è una squadra in particolare che sta sondando il centravanti della nazionale iraniana, ossia il Besiktas. Il club turco ha avviato i primi sondaggi e non è da escludere un eventuale blitz con lo stesso giocatore o con l’Inter una volta che Taremi sia rientrato in Italia.

RESTYLING – In avanti, l’Inter ha salutato Marko Arnautovic e Joaquin Correa, ma ha presto Yann-Ange Bonny (leggi alcune curiosità sul francese) e ha deciso di far rimanere in rosa Francesco Pio Esposito, reduce dal prestito allo Spezia prima e poi dall’ottimo Mondiale per Club dove ha segnato anche contro il River Plate. Anche Taremi come Arnautovic e Correa dovrebbe salutare.