Taremi, l’interesse c’è: ecco cosa chiede l’Inter! Poi altra punta – CdS

Taremi rimane in uscita dall’Inter. L’attaccante iraniano, che si trova bloccato in patria ma si è trasferito da Teheran a Bushehr per stare vicino alla famiglia, piace a tre squadre estere. Il nodo è l’ingaggio.

FUTURO – La situazione non calcistica di Mehdi Taremi non è di certo facile. L’attaccante dell’Inter si spostato dalla capitale Teheran verso la città natale Bushehr, per stare vicino alla sua famiglia. Inoltre, è in continuo contatto con l’Inter e i suoi compagni. E si sta sentendo via messaggi anche con mister Cristian Chivu. Lui continua ad allenarsi per non perdere il ritmo. Dal punto di vista del mercato, però, il giocatore, secondo il Corriere dello Sport, rimane in uscita dal club interista. Nonostante l’iraniano ha come obiettivo quello di rimanere (leggi qui l’esclusiva di Inter-News.it) in nerazzurro, su di lui è cresciuto l’interesse di tre squadre: il Besiktas in Turchia, poi Nottingham Forest e Fulham in Premier League.

L’addio di Taremi dovrà essere a titolo definitivo per l’Inter

L’INGAGGIO – Secondo il Corriere, l’Inter non avrebbe tanti problemi per quanto riguarda l’offerta relativa al giocatore. Essendo arrivato a zero, infatti, non ha un grande peso a bilancio. Più importante, semmai, che ci sia la disponibilità per un acquisto a titolo definitivo e ad accollarsi l’intero stipendio da circa 3 milioni a stagione fino al 2027. In caso di addio di Taremi, l’Inter ovviamente andrebbe ad acquistare un altro attaccante. E il nome più gettonato rimane sempre quello di Rasmus Hojlund.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno