Taremi, l’Inter vuole 10 milioni. ‘Il Botafogo si spinge intorno a…’ – SM

Taremi è richiesto in Brasile dal Botafogo, che potrebbe ricomporre due quinti dell’attacco dell’Inter della scorsa stagione. Ecco la distanza tra domanda e offerta.

DOMANDA E OFFERTA – L’Inter è al lavoro per sistemare Mehdi Taremi, che nella testa di Cristian Chivu e dirigenza dovrebbe essere sostituito da Ademola Lookman (leggi le ultime). Oltre alle avances dall’Europa e precisamente da Fulham, West Ham e Besiktas, anche in Sudamerica hanno messo gli occhi sull’attaccante iraniano. Il Botafogo, come raccontato già (vedi articolo), infatti si sente anche abbastanza ottimista. La squadra brasiliana potrebbe addirittura ricomporre il duo Taremi-Correa, già visto all’Inter nella passata stagione. L’Inter chiede 10 milioni di euro per Taremi, mentre il Botafogo, riferisce Orazio Accomando a Sport Mediaset, si può spingere intorno a 5-6 milioni di euro. Quindi una distanza non molto eccessiva.

Taremi-Botafogo, con l’Inter non c’è una distanza eccessiva

DISTANZA NON ECCESSIVA – Se fosse confermato, non si tratterebbe quindi di una distanza siderale. Tutt’altro. Taremi non dovrebbe presenziare domani al ritiro di Appiano Gentile, ma godrà di ancora qualche altro giorno. Da capire se nei prossimi giorni, il Botafogo vorrà affondare per il ragazzo dell’Iran, che ha chiuso la sua prima stagione alla Beneamata con appena tre gol tra tutte le competizioni.