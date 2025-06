Taremi, l’Inter ha una speranza! Obiettivo e scenari – CdS

Mehdi Taremi non è certo della sua permanenza all’Inter nella prossima stagione. I nerazzurri hanno un auspicio, pur consapevoli di una difficoltà.

LA SITUAZIONE – Mehdi Taremi non ha soddisfatto né le sue ambizioni né quelle dell’Inter nella sua prima stagione in nerazzurro. Troppo poche le reti siglate (3) e le prestazioni all’altezza delle aspettative (su tutte quella del ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona) per convincere la squadra meneghina dell’opportunità di escluderlo dal mercato. Sulle basi maturate in questa stagione, dunque, il calciatore iraniano non può dirsi sicuro di restare in nerazzurro, nonostante la sua volontà sarebbe quella di avere un’altra chance per dimostrare il suo valore.

Taremi in uscita? L’Inter spera in questo

L’AUSPICIO – Un’eventuale cessione di Taremi – che l’Inter dunque non vuole escludere dal tavolo – comporterebbe due benefici tangibili secondo la dirigenza: una plusvalenza e la possibilità di un nuovo innesto nel reparto offensivo. Tali obiettivi, in questo scenario, inducono la dirigenza nerazzurra a riservarsi – per le prossime settimane e i prossimi mesi – la speranza di andare a dama. Perché riuscire ad ottenere il trasferimento dell’iraniano, in Asia o in Europa, sarebbe un punto di partenza importante nel viatico verso il cambiamento auspicato in attacco. Con l’idea di affondare per un giovane interessante che diventerebbe decisamente più concreta.

