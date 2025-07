Taremi, Inter fissa il prezzo e pensa al futuro: il cambiamento! – TS

Mehdi Taremi rientra nella voce dei calciatori che l’Inter intende cedere nella finestra estiva di mercato. I nerazzurri sperano di poterlo sostituire con un attaccante dalle caratteristiche diverse.

IN USCITA – Mehdi Taremi vorrebbe giocarsi le sue carte all’Inter, in quella che sarebbe la sua seconda stagione in nerazzurro. I piani della società nerazzurra, però, appaiono al momento diversi, stante la volontà di ultimare il proprio rinnovamento nel reparto offensivo attraverso l’ingaggio di un profilo futuribile dalle caratteristiche differenti rispetto a quelle dell’iraniano. Ecco perché l’eventuale cessione di Taremi avrebbe una rilevanza nel quadro del calciomercato estivo dell’Inter, alla luce delle possibili conseguenze derivanti dall’acquisto di un giocatore in grado di offrire nuove soluzioni in fase avanzata.

Taremi sul piede di partenza? Costi e obiettivi dell’Inter

LO SCENARIO – L’Inter valuta Taremi intorno ai 10-12 milioni di euro, una cifra su cui è disposta a trattare. La consapevolezza, infatti, è che difficilmente si troverà un’acquirente pronta a sborsare una tale somma. Da qui un’elasticità in materia di negoziati, con i nerazzurri che accetterebbero presumibilmente un esborso inferiore in considerazione del significato di una cessione del classe 1992. Il risparmio sull’ingaggio di Taremi consentirebbe, in tal senso, di affondare il colpo per un giovane di prospettiva che sia dotato di caratteristiche diverse.

Fonte: Ivan Cardia – TuttoSport