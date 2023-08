Taremi-Inter? Il Porto fa prezzo alto ma un vantaggio per scendere

Taremi del Porto è uno dei nomi per l’attacco dell’Inter, anche se il club portoghese rimane molto alto come valutazione. C’è però un possibile vantaggio da sfruttare, che riporta Sky Sport.

OCCHIO AL VANTAGGIO – Assieme a Marko Arnautovic, per il quale c’è la prima offerta al Bologna, figura anche Mehdi Taremi. L’attaccante del Porto è valutato trenta milioni, una cifra piuttosto alta per le casse dell’Inter. Ma si può comunque trovare qualche margine di manovra: Luca Cilli, nell’ultima edizione di Sky Sport 24, fa notare come sia in scadenza al 30 giugno 2024 e non abbia ancora rinnovato. Dovesse rimanere su questa posizione, Taremi potrebbe convincere il Porto a dare uno sconto anche se la concorrenza del Tottenham non aiuta.