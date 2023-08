Taremi, l’Inter si è mossa ma gli ostacoli sono diversi: la situazione − Sky

Taremi è l’ultimo profilo per cui l’Inter si è mossa: questa la situazione con il Porto, che dal canto suo non abbassa le pretese. Ci sono diversi ostacoli.

ULTIMO CONTATTO − Mehdi Taremi è in scadenza di contratto con il proprio club di appartenenza e per lui c’è una certa concorrenza. Ma il Porto chiede comunque tanti soldi. All’Inter piace e l’ultimo contatto c’è stato proprio per lui, non per nessun altro. D’altro canto resta comunque Balogun in cima alla lista del club nerazzurro e si attendono possibili risposte dall’Arsenal. A riferirlo è Sky Sport.