Taremi-Inter, si complica? Bastone tra le ruote dal Bayern Monaco − Sky

Taremi piace all’Inter ma ci sono alcuni ostacoli che rendono complicata l’operazione. Adesso anche il Bayern Monaco mette i bastoni tra le ruote? Le ultime.

BASTONE TRA LE RUOTE − L’Inter si è mossa nelle scorse ore per chiedere informazioni al Porto per Taremi. Il giocatore ha 31 anni e il suo club lo valuta almeno 30 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Ma adesso l’affare per i nerazzurri potrebbe saltare per una questione ben precisa. Il Bayern Monaco ha trovato l’accordo con il Tottenham per il trasferimento di Harry Kane per un’operazione da oltre 100 milioni di euro, come riferito da Sky Sport. L’ultima parola spetta all’attaccante. Ma se dovesse decidere di trasferirsi, il Tottenham andrebbe a chiudere proprio per Taremi. E l’Inter a livello di cifre e di aste non potrebbe mai competere.