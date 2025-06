Taremi in uscita dall’Inter: 2 sondaggi inglesi! Mossa una turca – Sky

Mehdi Taremi può lasciare l’Inter in questa finestra estiva di calciomercato. Sull’iraniano c’è stato un doppio sondaggio dalla Premier League, ma si è mossa anche una squadra turca.

IN USCITA – Mehdi Taremi si trova tuttora bloccato in Iran, a causa dell’escalation scoppiata nel Medio Oriente. L’attaccante, impossibilitato a partecipare al Mondiale per Club, rimane in uscita dall’Inter. L’ultima stagione non è stata sicuramente positiva per l’ex attaccante del Porto, tant’è che ha totalizzato appena tre gol tra tutte le competizioni. Si stanno muovendo diverse squadre sul giocatore, come riferito da Alessandro Sugoni durante l’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato. C’è stato un sondaggio del Nottingham Forest, squadra di Premier League, che nella prossima stagione giocherà anche in Conference League. E allo stesso tempo del Fulham.

Taremi piace all’estero e l’Inter si è messa in ascolto

TURCHIA – In Turchia, invece, è da registrare l’interesse del Besiktas su Taremi. Nelle prossime settimane si capirà di più. In caso di addio dell’iraniano, l’Inter potrebbe iniziare a lavorare ai fianchi del Manchester United per riportare in Italia l’ex Atalanta Rasmus Hojlund. Il danese resta un obiettivo per il mercato interista. I Red Devils al momento non aprono alla formula del prestito, ma ma potrebbero cambiare anche idea.