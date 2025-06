Taremi in partenza? La posizione dell’Inter sull’attacco – Sky

Mehdi Taremi non ha ancora certezze relativo al suo futuro con la maglia dell’Inter. La dirigenza sa bene che dovrà cambiare tanto, le ultime da Luca Marchetti su Sky Sport.

USCITE – Mehdi Taremi non sa ancora se effettivamente sarà un giocatore dell’Inter nella prossima stagione. La punta non ha fatto benissimo in stagione, anzi a dire il vero ha fatto proprio male. Ha segnato un solo gol in campionato e la conferma è in bilico. Luca Marchetti ha detto sull’attacco: «Sicuramente le uscite ci sono state davanti. Correa giocherà il Mondiale per Club col Botafogo, è finito il contratto di Arnautovic e Taremi è in partenza in questo momento. Il calciatore vive una situazione ambientale nel suo paese non facile, quindi l’Inter si sta concentrando adesso sul mercato attaccanti. Si è parlato di Bonny prima, poi anche di Hojlund. Nella giornata di oggi non ci sono stati passi in avanti, i dirigenti stanno andando negli Stati Uniti per vedere il Mondiale per Club. Ci sarà la presentazione di Chivu domani. Da valutare è infine la posizione di Francesco Pio Esposito, che l’Inter ha a casa e non deve acquistare. Lui è un giovane italiano forte, ha bisogno di fiducia»