Taremi fatta, poi un obiettivo! L’Inter pianifica e chiarisce − Sky

Per Taremi ci siamo! L’attaccante dell’Iran arriverà a giugno all’Inter. I nerazzurri stanno definendo le mosse per giugno, ma hanno chiarito per gennaio.

MERCATO CHIUSO E DEFINITO − Luca Marchetti, ospite negli studi di Sky Sport 24, parla del mercato nerazzurro: «Taremi affare per giugno ormai concluso. Zielinski rimane un obiettivo nella prossima stagione. L’Inter quello che doveva fare a gennaio lo ha fatto con Buchanan. La squadra sta funzionando. Da sempre la società ha avuto la convinzione che queste quattro punte sarebbero bastate e poi anche qualche centrocampista all’occorrenza e in caso di emergenza potrebbe adattarsi in avanti come Mkhitaryan».