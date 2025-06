Taremi, due opzioni con l’Inter. Pio Esposito un vantaggio! – CdS

Mehdi Taremi dispone di due possibilità con l’Inter (o fuori). Francesco Pio Esposito rappresenta un vantaggio per gli altri attaccanti nerazzurri.

SITUAZIONE – Oltre alla conferma di Francesco Pio Esposito sarà Ange-Yoan Bonny l’altro nome su cui punterà l’Inter. Anzi, lo sta già facendo e la trattativa con il Parma è in chiusura. L’operazione si chiuderà per un totale di 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus, che fino alla fine hanno rappresentato un ostacolo per il sì definitivo. Le novità delle ultime ore cambiano la situazione anche di Mehdi Taremi. Il giocatore è riuscito a lasciare l’Iran, adesso il focus è sul mercato.

MERCATO – Taremi ha due opzioni per il suo futuro ed una è forse meno allettante nell’anno dei Mondiali negli Stati Uniti. L’iraniano potrebbe scegliere di rimanere nel club nerazzurro, d’altronde la sua volontà è quella in questo momento. Diventerà però il quinto attaccante dietro tutti gli altri, anche se Pio Esposito dà un vantaggio. Essendo un giocatore del settore giovanile non occuperà un posto nella lista B della UEFA, perciò non ci sarà nessun escluso in attacco in Champions League come accaduto a Joaquin Correa. L’altra ipotesi per Taremi è la cessione: Nottingham Forest, Fulham e Besiktas si sono mosse per il giocatore.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno