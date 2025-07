Taremi, il DS del Botafogo Coelho: «Abbiamo parlato con gli agenti»

Taremi lascerà l’Inter, ma resta da capire la destinazione. L’attaccante dell’Iran, corteggiato dal Botafogo, ha un ingaggio alto. Le parole del DS Coelho.

CHIACCHIERATA CON GLI AGENTI – Il Direttore Sportivo del Botafogo, Leo Coelho, ha parlato della trattativa per Mehdi Taremi. Il club brasiliano ha deciso di mollare la presa, visto il grande ostacolo relativo all’ingaggio. Ecco le parole ad Amazon del DS: «Per quanto riguarda le trattative con Taremi, sono state molto preliminari. In realtà, si è trattato solo di una consultazione. Anche i suoi agenti hanno chiesto informazioni sulla possibilità di un suo arrivo in Brasile, e loro hanno portato le loro condizioni. Si tratta di far quadrare i conti. Dobbiamo capire il nostro budget e anche il nostro cast, in modo da non creare problemi sproporzionati. Inizialmente, non abbiamo fatto progressi con questa trattativa. È stata discussa a lungo, ma abbiamo scelto di non approfondire la questione con tanta attenzione perché abbiamo altre esigenze». Taremi nell’ultima e unica stagione con la maglia dell’Inter ha messo a referto appena tre gol in tutte le competizioni, troppo pochi per un giocatore della sua caratura. Il suo ingaggio da 3 milioni di euro, comunque, è stato giudicato fin troppo pesante dal Botafogo.