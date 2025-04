Taremi, dopo Inter-Milan la volontà non cambia! La sua posizione

Mehdi Taremi non vuole assolutamente cambiare idea sul suo futuro in maglia Inter. Dopo il derby perso con il Milan l’attaccante rimane chiaro sulla situazione nel club.

STAGIONE – Un solo gol su azione, tre in totale con la maglia dell’Inter fino ad ora. Le aspettative su Mehdi Taremi sono state totalmente disattese! L’attaccante non ha dato niente di niente ed è diventato la quarta punta nelle gerarchie di Simone Inzaghi, che nelle ultime settimane preferisce dare minuti addirittura a Marko Arnautovic o Joaquin Correa. In Coppa Italia, contro il Milan, è arrivata l’ennesima prestazione insufficiente. Il giocatore ha concluso il ritorno della semifinale della competizione con zero tiri, zero dribbling riusciti ed appena 10 tocchi.

Taremi vede già il suo futuro! Volontà ferrea

PROSSIMO ANNO – La dirigenza sta valutando di dividere le strade con Taremi. L’Inter non può permettersi un altro anno senza attaccanti di ricambio. Arnautovic e Correa hanno il contratto in scadenza e non verranno riscattati, Taremi ha ancora due anni in maglia nerazzurra secondo l’accordo firmato a luglio scorso. Nonostante ciò i soli tre gol stagionali stanno convincendo la società che serva altro dopo Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Secondo invece Hatam Shiralizadeh, giornalista sportivo dell’Iran, Taremi non cambia idea e vuole assolutamente rimanere all’Inter anche il prossimo anno.