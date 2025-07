Taremi apre alla cessione: poi tutto sul profilo ‘offensivo’ per Chivu – Sky

In casa Inter si lavora intensamente sul fronte uscite per sbloccare nuove operazioni in entrata. Al centro delle manovre c’è il nome di Mehdi Taremi, sempre più vicino alla partenza dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

IN USCITA – Mehdi Taremi, come ormai noto, non rientra nei piani del nuovo tecnico Cristian Chivu, e il club sta cercando una sistemazione che permetta di generare una plusvalenza utile per finanziare nuove operazioni di mercato. Tra le destinazioni più concrete c’è il Besiktas, che da tempo segue con interesse Taremi e ha intensificato i contatti negli ultimi giorni. L’attaccante ha aperto alla cessione, valutando positivamente un’esperienza in Turchia, e l’Inter spera di chiudere l’affare in tempi brevi. L’addio dell’iraniano libererebbe spazio sia numerico che economico in rosa, offrendo ai nerazzurri l’opportunità di reinvestire su un profilo con caratteristiche differenti.

Dopo la cessione di Taremi, tutto sul “profilo” offensivo!

MISTER X – L’obiettivo è infatti un trequartista rapido e fantasioso, capace di fornire imprevedibilità, dribbling e qualità nell’ultimo passaggio, elementi che sono mancati all’Inter nell’ultima stagione. La dirigenza, guidata da Marotta e Ausilio, è già al lavoro per individuare il profilo giusto da inserire nella nuova rosa. L’intenzione è quella di garantire a Chivu un giocatore offensivo che sappia agire tra le linee, offrendo soluzioni dinamiche e una maggiore varietà nelle scelte offensive. Tra i nomi monitorati ci sono profili di diversa esperienza e provenienza, ma la linea è chiara: servono qualità tecniche e rapidità, non una scommessa ma un elemento pronto a fare la differenza da subito.