Taremi, agente a lavoro per l’addio all’Inter! Tre opzioni possibili

Mehdi Taremi è in uscita e l’Inter vuole risolvere la pratica per liberare spazio nel reparto offensivo. Gianluigi Longari chiarisce la situazione sul suo profilo X.

IN USCITA – L’Inter ha già salutato Joaquin Correa e Marko Arnautovic in questa sessione di mercato. Lo ha fatto anche prima in realtà, quando il contratto di entrambi a fine giugno è scaduto. L’argentino ha avuto modo in più di giocare il Mondiale per Club con il Botafogo. Gli addii nel reparto offensivo però non sono ancora finiti. C’è la questione più difficile da risolvere in queste settimane, vale a dire quella di Mehdi Taremi. Ad appena un anno dal suo arrivo in nerazzurro l’iraniano è già in vendita e potrebbe andare via molto presto. Le prestazioni non hanno convinto, il solo gol in campionato non basta per la riconferma con Cristian Chivu sulla panchina.

LE DESTINAZIONI PROBABILI – Taremi ha tanto mercato e il suo curriculum attira l’attenzione non solo per il basso prezzo a cui potrebbe partire dall’Inter. Gianluigi Longari ha spiegato nel dettaglio la situazione del giocatore a Milano: «Continua il lavoro dell’agente di Mehdi Taremi per trovare una sistemazione all’attaccante in uscita dall’Inter. Si confermano i contatti con il Besiktas in Turchia. In Inghilterra valutazioni in corso da parte di Fulham e West Ham»