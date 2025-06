Taremi, addio sempre più probabile: sondaggio dalla Turchia – SI

Taremi e l’Inter potrebbero dirsi addio già dopo una sola stagione. L’attaccante iraniano, arrivato a parametro zero nella scorsa estate dopo l’esperienza al Porto, non ha mai realmente lasciato il segno in maglia nerazzurra.

DOPO UNA STAGIONE DELUDENTE – Poco impiego, nessun gol decisivo e un inserimento che non ha mai trovato continuità: il bilancio della prima e unica annata a Milano di Mehdi Taremi è ampiamente al di sotto delle aspettative, e ora il futuro sembra già scritto. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’agente del giocatore si sta già muovendo per trovargli una nuova sistemazione. Tra i mercati sondati figura anche quello turco: in particolare, c’è stato un primo contatto con il Besiktas, interessato a valutare la fattibilità dell’operazione. Un eventuale affondo dipenderà dalle condizioni economiche che l’Inter vorrà imporre: il club nerazzurro non ha intenzione di “svendere” Taremi, nonostante il suo rendimento deludente. Pur essendo arrivato a parametro zero, la società di Viale della Liberazione intende monetizzare almeno una piccola plusvalenza dalla sua cessione.

Taremi al momento “bloccato” in Iran

LA SITUAZIONE – A complicare ulteriormente la situazione c’è anche l’assenza del calciatore al Mondiale per Club: Taremi è infatti attualmente bloccato in Iran a causa delle tensioni legate alla guerra in corso nella regione, una condizione che lo tiene lontano sia dal campo che dalla possibilità di mettersi in mostra per eventuali acquirenti. La sua avventura all’Inter, dunque, rischia di chiudersi nel silenzio e senza acuti, in un’annata dove non è mai riuscito a scalare le gerarchie offensive. Il club e Chivu sembrano ormai orientati a puntare su altri profili, più giovani e funzionali al progetto.