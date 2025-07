Taremi, addio all’Inter? La sua cessione finanzia il prossimo colpo ‘offensivo’

Taremi è sempre più lontano dall’Inter. L’attaccante iraniano, arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Porto, non si opporrà alla cessione nel corso di questa finestra di mercato. Un’apertura importante, che agevola il lavoro della dirigenza nerazzurra, determinata a sfoltire la rosa e liberare spazio salariale per nuovi innesti.

IN USCITA – Mehdi Taremi reduce da una stagione ampiamente sotto le aspettative, non è riuscito a incidere né a conquistare un ruolo rilevante nello scacchiere nerazzurro. Ora, con l’arrivo di Ange-Yoan Bonny e la promozione di Francesco Pio Esposito in prima squadra, le sue possibilità di minutaggio si sono ulteriormente ridotte. L’Inter ha tutta l’intenzione di monetizzare da questa uscita. L’iraniano ha un ingaggio da 6 milioni di euro lordi, che la società vuole risparmiare, e rappresenta una sicura plusvalenza in quanto arrivato a parametro zero. Marotta e Ausilio stanno già sondando il terreno con i club interessati: tra i più attivi ci sono Fulham in Premier League, il Besiktas in Turchia e alcune squadre provenienti da campionati meno blasonati, ma economicamente appetibili. Dopo essere rientrato in Italia dall’Iran, dove era rimasto bloccato per questioni geopolitiche, Taremi ha dato piena disponibilità a valutare ogni offerta che possa garantirgli un ruolo da protagonista.

Taremi lascia spazio a un giocatore più “funzionale”

ALTRA TIPOLOGIA – L’uscita di Taremi non è soltanto una mossa per sfoltire la rosa: i fondi derivanti dalla sua cessione e il risparmio sullo stipendio saranno reinvestiti nel mercato per regalare a Cristian Chivu un nuovo innesto offensivo. L’idea dell’Inter è quella di puntare su un trequartista o su una seconda punta di qualità, con esperienza e versatilità, capace di interpretare al meglio il nuovo sistema di gioco. Il profilo sarà scelto con attenzione: niente scommesse, solo certezze per rafforzare ulteriormente la rosa.