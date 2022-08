Tare sul mercato in uscita della Lazio: «Vi dico chi non si muoverà da qui»

Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Lazio-Bologna, dove ha parlato anche del mercato in uscita con Acerbi tra i primi nomi in lista per una cessione, probabilmente all’Inter (vedi articolo). Le dichiarazioni del direttore sportivo biancoceleste

ANNUNCIO – Igli Tare prima del fischio d’inizio di Lazio-Bologna parla del mercato in uscita della squadra biancoceleste, sbilanciandosi tuttavia su un solo nome: «Luis Alberto non si muove da qui, giocherà la sua stagione con la Lazio. Inter, Milan, Juventus e Roma si sono rinforzate? Di solito uno va in base alle sensazioni che si hanno durante la preparazione, vedo una squadra molto affamata e tanto entusiasmo. Di solito quando ho avuto queste sensazioni poi sono nate stagioni importanti, noi non dobbiamo guardare gli altri ma inseguire i nostri obiettivi».