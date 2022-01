Tare (per ora) chiude a Vecino: «Problemi da risolvere. Strategia Lazio…»

Tare ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio di Lazio-Udinese, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra i nomi accostati al club capitolino c’è anche quello di Vecino, centrocampista in uscita dall’Inter (vedi articolo). Il direttore sportivo biancoceleste però chiude a qualsiasi opzione

PROBLEMI – Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, chiude a qualsiasi voce di mercato compresa dunque quella relativa a un interesse per Matias Vecino: «Noi pensiamo di portarvi rispetto e dovreste farlo anche voi perché quando diciamo che abbiamo dei problemi da risolvere poi non so da dove nascono le vostre domande. Tutte queste cose fanno male a voi e a chi tifa la Lazio perché noi non prendiamo in giro nessuno. Sappiamo cosa dobbiamo fare, è tutto concordato con l’allenatore. Per noi è tutto come deve stare, per voi e chi vuole fare disinformazione è diverso. La strategia della Lazio? Noi abbiamo problemi con l’indice economico, quando risolveremo il problema dobbiamo cercare se ci sono situazioni che aiutano la squadra e Maurizio Sarri. In quel caso faremo il possibile».