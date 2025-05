Tanti milioni per l’Inter che verrà: ecco su chi saranno reinvestiti – CdS

Il percorso europeo porta una vagonata di milioni all’Inter, che in estate li reinvestirà sul mercato. Già preso Sucic e Luis Henrinque è ormai ad un passo.

INCASSO – Un bottino da 132 milioni di euro per l’Inter, finora… Il percorso europeo della Beneamata, grazie al suo genio in panchina, sta riempiendo di milioni le casse societaria. Questi 132 milioni potrebbero diventare addirittura 150 in caso di successo sabato 31 maggio a Monaco di Baviera contro il PSG. Ma i conti non finiscono qui, perché la grande cavalcata in Champions League ha riempito pure le casse del botteghino nerazzurro. Basti pensare che la semifinale di ritorno con il Barcellona ha portato all’Inter 14,7 milioni di euro. Record assoluto. In più ci saranno anche i soldi del Mondiale per Club. Fissi 24 milioni come partecipante, che potrebbero ingigantirsi se la squadra arrivasse in fondo. Ma adesso come saranno reinvestiti sul mercato?

I nomi del mercato dell’Inter: i milioni adesso ci sono

MERCATO – Preso Sucic e con Luis Henrique ad un passo (distanza di circa 5 milioni col Marsiglia), l’Inter prenderà poi un nuovo centravanti, almeno un difensore e un centrocampista. In avanti continua a piacere Giacomo Raspadori, anche se resta vivo il sogno Nico Paz. In difesa, occhio al nome di Koni de Winter, che martedì sera si trovava a San Siro per assistere dal vivo a Inter-Barcellona. Indizio? Chissà… Infine, a centrocampo, se dovesse uscire Asllani, l’Inter ci proverà per Samuele Ricci del Torino.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno