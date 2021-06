Taibi: «Rivas e Gavioli, operazioni in dirittura d’arrivo con l’Inter»

Massimo Taibi, DS della Reggina, ha parlato ai microfoni di “Strettoweb.com”. L’ex portiere ha parlato degli affari quasi conclusi con l’Inter, relativi ai giovani Rivas e Gavioli. Mancano soltanto i documenti

FUMATA BIANCA VICINA −«Nel frattempo, in attesa di patrimonializzare così, si va alla ricerca di quelle occasioni come Dimitris Stavropoulos o come Rigoberto Rivas e Lorenzo Gavioli. Rigoberto è stata un’opportunità di mercato su cui lavoravo da mesi, Gavioli l’ho invece seguito alla Feralpisalò. Attendiamo i documenti prima delle firme, ma abbiamo fatto una grande operazione. Non è escluso qualche altro colpo così. Sto sfruttando le amicizie con questi club, mi son sempre comportato bene sia a Bergamo, dove ho giocato, che con Marotta».