Tah vicinissimo a una big europea? Inter esclusa. Dalla Spagna lo danno per fatto

Jonathan Tah rappresenta uno dei calciatori disponibili a parametro zero, nel 2025, a cui l’Inter ha pensato per un eventuale affondo nella prossima sessione estiva di mercato.

IL PUNTO – Jonathan Tah, obiettivo di mercato dell’Inter per la prossima estate, è vicinissimo al passaggio al Barcellona a parametro zero. L’entourage del calciatore del Bayer Leverkusen, che non rinnoverà con il club tedesco, ha incontrato il direttore sportivo dei blaugrana Deco per provare a definire i dettagli del contratto che il classe 1996 potrebbe firmare con la squadra catalana. In questo senso, il club allenato da Hans Flick ha guadagnato un vantaggio che potrebbe essere incolmabile per qualsiasi altro concorrente.

Tah a un passo dal Barcellona? L’Inter potrebbe avere un’altra strategia

IL PIANO – Con l’arrivo di Oaktree alla guida dell’Inter, la dirigenza nerazzurra ha modificato il proprio modo di operare sul mercato. Per quanto riguarda l’ingaggio di parametri zero over-30 o sulla soglia dei 30 anni, il diktat non è quello di evitarli totalmente ma di ridurne al minimo l’entità. Ecco perché i nerazzurri non hanno virato su Mario Hermoso nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Ed ecco perché, qualora Tah dovesse poi approdare al Barcellona a zero, per l’Inter non sarebbe poi realmente un dramma.