Tah obiettivo della Juventus? L’Inter segue interessata

La Juventus avrebbe messo nel mirino il difensore Jonathan Tah, sulle cui tracce si è mossa anche l’Inter in vista di un suo possibile acquisto a parametro zero.

LA SITUAZIONE – L’Inter non è l’unica italiana a voler fare sul serio per il difensore del Bayer Leverkusen Jonathan Tah. Anche la Juventus, infatti, ha inserito sul suo taccuino il nome del calciatore tedesco al fine di provare a ingaggiarlo nella finestra invernale di calciomercato. Complici gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, i bianconeri devono necessariamente acquistare almeno un difensore maturo e pronto per affrontare da protagonista gli impegni cui saranno chiamati in Italia e in Europa.

Tah come obiettivo più ambizioso della Juventus a gennaio. E l’Inter?

UN PROBLEMA – Per arrivare a Tah sin dalla finestra invernale di calciomercato sarà necessario sborsare una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Il prezzo del cartellino del tedesco, sulla cui entità incide la scadenza del contratto al termine di questa stagione, non rappresenta il principale ostacolo al suo acquisto in inverno. Che sia la Juventus o l’Inter, la società interessata all’ingaggio del classe 1996 deve fare i conti con un’importante concorrenza. Come riferito da TuttoSport, club come Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid seguono da vicino gli sviluppi legati alla sua situazione di mercato. Con l’obiettivo di anticipare i tempi al momento opportuno.