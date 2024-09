Tah obiettivo per l’Inter a zero nel 2025? La reale situazione

Tah del Bayer Leverkusen non rinnoverà con il club tedesco e diventerà svincolato il prossimo 30 giugno, con voci sull’Inter a parametro zero. Questa la reale situazione.

PARAMETRO ZERO – Il mercato è finito nove giorni fa e riaprirà a gennaio, ma si parla già della prossima stagione. Questo perché alcuni giocatori si sono direttamente portati avanti, come Jonathan Tah. Il difensore tedesco, in un’intervista al Suddeutsche Zeitung, ha annunciato come «non ci sarà il rinnovo col Bayer Leverkusen». Ossia diventerà un parametro zero il prossimo 30 giugno. Su di lui sono uscite voci anche riguardanti l’Inter, ma il futuro di Tah appare diverso.

Tah nome poco spendibile per l’Inter: più facili altre tre opzioni

NON È VERO – È difficile che possa scegliere l’Inter a parametro zero nel 2025. Intanto perché su di lui c’è (e da tempo) il Bayern Monaco, che ha spinto a lungo in estate per portarlo subito in Baviera. Tuttavia, il Bayer Leverkusen ha tenuto il punto e non ha ceduto alle offerte (anche se questo significherà perderlo a parametro zero). Le due alternative più fattibili per Tah, più che l’Inter, sono Barcellona e Liverpool, coi catalani che per i noti problemi finanziari devono concentrarsi sugli svincolati e gli inglesi che potrebbero dover sostituire Virgil van Dijk anch’esso in scadenza.