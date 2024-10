Tah obiettivo Inter? Dietrofront! Il difensore nel mirino è un altro – SM

L’Inter torna alla ricerca di un difensore, con il nome di Jonathan Tah che circola da qualche giorno. Le ultime notizie, però, portano verso un’altra direzione.

CASTING APERTI – Riapre la caccia al difensore per l’Inter. I casting per rinforzare e ‘svecchiare’ il pacchetto difensivo sono ufficialmente aperti e il ‘toto’ nomi ha già preso piede. Nel corso della sosta per le Nazionali, infatti, il calciomercato è tornato a insinuarsi fra le notizie calcistiche, portando alla luce una serie di profili che potrebbero fare al caso delle big della Serie A. Il discorso, ovviamente, vale anche per l’Inter, alla quale nei giorni scorsi è stato accostato Jonathan Tah. Il difensore centrale, classe 1996, ha un contratto in scadenza col Bayer Leverkusen e, a fronte di un non rinnovo, potrebbe essere una buona occasione a parametro zero per l’estate delle trattative. Le ultime notizie di mercato, però, sembrano smentire questa pista e alimentarne un’altra.

Tah è il vero obiettivo dell’Inter? In pole position c’è un altro difensore!

LA VERITÀ – Quello di Jonathan Tah potrebbe essere un profilo difensivo utile alla causa dell’Inter, come spiegato dalla nostra redazione. Dall’edizione odierna di SportMediaset, però, emerge un’altra verità. Secondo quanto raccontato dal giornalista Daniele Miceli, infatti, al momento il difensore tedesco del Bayer Leverkusen non sarebbe iscritto sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Piuttosto che su Tah, l’Inter sarebbe indirizzata verso un difensore ancora più giovane ed anche per questo motivo tutte le tracce portano verso il nome di Nicolò Bertola. Il ventunenne dello Spezia, infatti, è un altro dei profili emersi nelle ultime ore. Mentre l’Inter inizia a pensare a un suo eventuale trasferimento, il classe 2003 si impegna con l’Under-21 dell’Italia, dove ieri si è messo in mostra con due salvataggi sulla linea della porta contro l’Irlanda.