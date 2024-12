Tah, l’Inter è solo un ricordo: accordo con l’estero – SI

Jonathan Tah era uno dei nomi cercati dall’Inter per la difesa. Disponibile a parametro zero dalla prossima stagione, però, il tedesco ha trovato un accordo con una squadra estera. Lo riporta Tancredi Palmeri di Sportitalia

NIENTE INTER – Jonathan Tah non sarà un difensore nerazzurro a partire dal 2025. Cercato dall’Inter e non solo, anche a causa della sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza con il Bayer Leverkusen, il 28enne (29 anni a febbraio) ha infatti trovato un accordo con una squadra estera. È il Barcellona a essersi infatti assicurato le prestazioni del difensore, anticipando la concorrenza e mettendo sul piatto un’offerta migliore rispetto a quella delle pretendenti. Nerazzurri compresi che, insieme alla Juventus dopo il grave infortunio di Gleison Bremer, puntava su di lui per andare a inserire un rinforzo di esperienza in rosa. A questo punto sarà necessario guardare altrove, con nomi – come quello di Jaka Bijol o Marco Di Cesare – sempre sulla lista.