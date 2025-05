Tah, c’è una nuova favorita. L’Inter sceglie una linea diversa

Jonathan Tah lascerà il Bayer Leverkusen al termine di questa stagione, avendo deciso di non rinnovare il suo contratto con i tedeschi. Il suo futuro non dovrebbe essere all’Inter.

LA SITUAZIONE – Jonathan Tah potrebbe restare in Germania dopo la scadenza del suo contratto col Bayer Leverkusen, con l’Inter che ha altre idee per il futuro. Ciò è quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo account X, con il Bayern Monaco che appare ora favorito per l’ingaggio del tedesco a partire dalla prossima annata. Se fino a qualche settimana fa il Barcellona appariva come la squadra più vicina a prelevare Tah nella sessione estiva di calciomercato, i discorsi sembrano ora cambiati drasticamente. Tanto da poter condurre a una veloce definizione di tale situazione di mercato.

Tah, il Bayern Monaco fa la sua mossa. L’Inter ha altri piani per la sua difesa

LA STRATEGIA – Per quanto riguarda l’Inter, il modus operandi della dirigenza nerazzurra ha condotto in maniera naturale ad abbandonare la pista che avrebbe portato a Tah. Il tedesco, infatti, non rappresenta un profilo in linea con la “politica dei giovani” che Oaktree intende attuare. Ribadendo come, per “giovani”, si stia facendo riferimento a calciatori futuribili ma al contempo già maturi per indossare la maglia nerazzurra. Ecco che profili come quelli di Oumar Solet, Sem Beukema o Koni De Winter acquisiscono sempre più forza nell’ottica dei discorsi in entrata della dirigenza meneghina. Nell’auspicio di chiudere il colpo in difesa già nelle prossime settimane, così da far aggregare il prescelto alla rosa che si presenterà al Mondiale per Club estivo.